Latina / Perde per il permesso di soggiorno per condotte illecite, rimpatriato in Liberia (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Latina – La Polizia di Stato Latina prosegue nell'attività di contrasto all'immigrazione irregolare e all'illecita permanenza sul territorio Nazionale. Nella giornata di ieri un cittadino straniero, di origini Liberiane, è stato rimpatriato nel paese d'origine con provvedimento del Questore della provincia di Latina e successivo accompagnamento diretto in frontiera. L'uomo, era entrato in Italia quando era ancora

