Latina Edilizia Scolastica la Provincia si dota di linee guida per monitoraggio fondi PNRR

Latina – Il Settore Edilizia Scolastica della Provincia di Latina ha approvato le 'linee guida interne per il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti del PNRR". Il documento si pone l'obiettivo di fornire istruzioni e supporto per la corretta rendicontazione e monitoraggio degli interventi PNRR, al fine di rispettare vincoli, principi, criteri e scadenze stabiliti

