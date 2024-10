Gaeta.it - La storia dei Pallavicino di Genova: un viaggio tra nobiltà, arte e potere

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un nuovo volume dedicato alla storica famigliaè stato recentemente presentato a Palazzo Interiano. L’evento ha visto la pcipazione del principe Domenico Antonioe del noto critico d’Vittorio Sgarbi. Questo libro non solo celebra una dinastia che ha esercitato il suoper oltre 800 anni, ma si propone anche di riorganizzare e valorizzare il patrimonio storico della famiglia, offrendo un contributo significativo alla comprensione dellagenovese e del Mediterraneo. La necessità di una narrazione complessiva Il principe Domenico Antonioha sottolineato l’importanza di questo volume, descrivendolo come un’opera fondamentale per riordinare e valorizzare il patrimonio storico della famiglia.