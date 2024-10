Sport.quotidiano.net - La Primavera. Youth League, oggi l’esordio europeo a Riga. Mister Bigica: "Un sogno dopo tanti sacrifici»

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) SASSUOLO È il giorno dei giorni per il Sassuolo(foto), chefa il suo esordio in una competizione continentale. E che competizione: "Per noi è un. Sappiamo quantiabbiamo fatto per arrivare qua e vogliamo fare il meglio, onorando la maglia e la città che rappresentiamo", ha detto alla vigilia Emiliano, allenatore della squadra neroverde campione d’Italia che debutta in. Si gioca in Lettonia, a(ore 12), presso il ‘LNK Sporta Parks’ contro il BFC Daugavpils: è il primo atto della doppia sfida – il ritorno il 6 novembre, al Ricci – che oppone i neroverdi alla squadra lettone, approdata al secondo turnoaver battuto il Cliftonville, emergendo solo ai rigori dal 2-1 con cui i gallesi avevano ‘pareggiato’ la sconfitta di misura patita nella gara di andata.