Italiano, le buone prestazioni non bastano: le pagelle del tecnico del Bologna (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Le pagelle di Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, dopo la sconfitta dei rossoblù in Champions League contro l’Aston Villa Il Bologna torna dalla sua seconda trasferta inglese di Champions con un’altra sconfitta: a Birmingham la squadra di Italiano ha anche le sue occasioni, ma il Dibu Martinez e un po’ di imprecisione lasciano i rossoblù Calcionews24.com - Italiano, le buone prestazioni non bastano: le pagelle del tecnico del Bologna Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ledi Vincenzodel, dopo la sconfitta dei rossoblù in Champions League contro l’Aston Villa Iltorna dalla sua seconda trasferta inglese di Champions con un’altra sconfitta: a Birmingham la squadra diha anche le sue occasioni, ma il Dibu Martinez e un po’ di imprecisione lasciano i rossoblù

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Aston Villa Bologna - Italiano : "Manca ancora qualcosa - lavoreremo più forte" - Bologna, 22 ottobre 2024 – E’ un Vincenzo Italiano scuro in volto quello che parla alla stampa al termine della sconfitta dei suoi con l’Aston Villa. Il tecnico rossoblù ha sottolineato ancora una volta la buona prestazione dei suoi, evidenziando ... (Sport.quotidiano.net)

Juventus e Bologna sconfitte in Champions - Capello : “Il calcio italiano va piano” - “Il calcio italiano va piano. Troppo piano, come trovano squadre che corrono, che pressano, anche tecnicamente non ottime come lo Stoccarda, ti mettono in difficoltà. I grandi possessi palla non servono a niente. Il calcio italiano mi fa ripensare ... (Sportface.it)

Bologna - Italiano : "C'è fallo su Fabbian sul primo gol. Dobbiamo dare tutti qualcosa di più" - L`allenatore del Bologna Vincenzo Italiano ha commentato a Sky Sport la sconfitta della propria squadra sul campo dell`Aston Villa. Un`altra... (Calciomercato.com)