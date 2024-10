Quifinanza.it - Inter e Milan costruiranno il nuovo stadio a San Siro, fermati San Donato e Rozzano

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’ultimo incontro tra, Comune dio e Ministero della Cultura ha portato a una svolta nella questione della costruzione deldelle due squadre di Serie A. Si farà a San, ma non si baserà sul vecchio Meazza. I club sono stati convinti da una serie di concessioni da parte delle istituzioni. Il vecchiosarà in parte demolito, ma non del tutto. Verrà conservato, tra l’altro, il secondo anello, ma i vincoli culturali saranno resi meno stringenti. La struttura dovrà quindi essere ripensata e difficilmente rimarrà unodi calcio per partite di Serie A.hanno messo in pausa quindi i progetti alternativi ae San, nella periferia del capoluogo lombardo.