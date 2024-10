Il turnover non paga servono i big a Berna | Thuram salva l’Inter a un minuto dalla fine

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Come a Monza, stavolta con la vittoria nel recupero:di questo avvio di stagione non riesce a prescindere dai suoi big, dai titolarissimi, e ildi Inzaghi non. Per fortuna, ci pensaa unre i nerazzurri da quello che sarebbe stato il secondo 0-0 di questa Champions, ben diverso da quello di Etihad contro il Manchester City. Alla, però, lo Young Boys deve capitolare con il terzetto di ingressi Lautaro-Dimarco-che confeziona un gol da tre punti che avvicina i campioni d’Italia a quella quota 10 che secondo i computer vale almeno i playoff. Anche perché, le prossime sono contro Arsenal, Lipsia e Bayer Leverkusen, e qualche punto per strada inevitabilmente lo si dovrà lasciare.