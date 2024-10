Gaeta.it - Il ristorante Finger’s Roma si rinnova: nuova gestione e esperienza gastronomica esclusiva

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A pochi passi da Piazza del Popolo,ha recentemente cambiato, affidando le redini dela Danilo Gaggioli. Fondato nel 2017, il locale mira a offrire non solo un’ottima cucina, ma anche un’di intrattenimento unica. La ristrutturazione del menù e l’introduzione di eventi musicali arricchiscono l’offerta, presentando una fusione della culturagiapponese con quella brasiliana, in un contesto che celebra la convivialità e il divertimento. Un nuovo approccio alla cucina fusion nippo-brasiliana Il menù disi distingue per la sua proposta gourmet che combina sapori giapponesi e brasiliani, un concept che ha reso famoso il brand. Con oltre 70 piatti, la carta culinaria spazia da tartare e ceviche a diverse varietà di sushi, offrendo una gamma vasta per accontentare ogni palato.