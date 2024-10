Il Grande fiume rientra nel suo letto (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sta rientrando lentamente nel suo letto, il fiume Po, dopo aver invaso le golene con la piena che lunedì mattina ha raggiunto il colmo a quota 6,37 all’idrometro AiPo di Boretto. Ieri sera il livello era sceso verso i 5,50 metri, andando sotto la quota di guardia (5,50 metri) e liberando parte delle golene allagate nei giorni scorsi. Ora si dovrà iniziare la pulizia degli edifici interessati dall’esondazione e dei parcheggi, dove restano comprensibilmente il fango e numerosi detriti. E’ stato completamente allagato il lido di Guastalla (foto) con i ristoranti, il chiosco, l’ostello. Ilrestodelcarlino.it - Il Grande fiume rientra nel suo letto Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Stando lentamente nel suo, ilPo, dopo aver invaso le golene con la piena che lunedì mattina ha raggiunto il colmo a quota 6,37 all’idrometro AiPo di Boretto. Ieri sera il livello era sceso verso i 5,50 metri, andando sotto la quota di guardia (5,50 metri) e liberando parte delle golene allagate nei giorni scorsi. Ora si dovrà iniziare la pulizia degli edifici interessati dall’esondazione e dei parcheggi, dove restano comprensibilmente il fango e numerosi detriti. E’ stato completamente allagato il lido di Guastalla (foto) con i ristoranti, il chiosco, l’ostello.

