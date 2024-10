Quotidiano.net - Il fondo Cometa lancia il nuovo sito per gli aderenti

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il, attivo dal 1997 per gestire la previdenza complementare dei lavoratori dell'industria metalmeccanica, dell'installazione di impianti e dei settori affini e del settore orafo e argentiero,il.it' per i propri 490 mila. "Non volevamo solo un restyling - spiega la presidente Daniela Dario - ma uno strumento di potenziamento della capacità deldi interagire con l'esterno raggiungendo una più ampia platea di interlocutori". "Abbiamo voluto creare una piattaforma più connessa, dinamica e facile da usare", le fa eco la vicepresidente Giovanna Petrasso.