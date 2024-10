Guerra in Ucraina. Cosa ci fanno le truppe di Pyongyang in Russia? (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un russo e un nordcoreano vanno in Ucraina, mentre un europeo e un americano si chiedono se sia il caso di fare lo stesso. Benché suoni come una barzelletta, il rischio di un allargamento del conflitto in Ucraina continua a rappresentare una possibilità concreta. Durante una conferenza stampa al Pentagono, Lloyd Austin, segretario della Difesa Usa, ha confermato che la Corea del nord ha inviato personale militare in Russia, probabilmente destinato a unirsi ai ranghi di Mosca in Ucraina. La conferma arriva a poca distanza dall’allarme che era stato dato dall’Intelligence sudcoreana, la quale ha segnalato la presenza di almeno 3000 unità delle forze speciali di Pyongyang nella Russia orientale e ha diffuso un video che ritrae i militari nordcoreani intenti a indossare equipaggiamento russo. Formiche.net - Guerra in Ucraina. Cosa ci fanno le truppe di Pyongyang in Russia? Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un russo e un nordcoreano vanno in, mentre un europeo e un americano si chiedono se sia il caso di fare lo stesso. Benché suoni come una barzelletta, il rischio di un allargamento del conflitto incontinua a rappresentare una possibilità concreta. Durante una conferenza stampa al Pentagono, Lloyd Austin, segretario della Difesa Usa, ha confermato che la Corea del nord ha inviato personale militare in, probabilmente destinato a unirsi ai ranghi di Mosca in. La conferma arriva a poca distanza dall’allarme che era stato dato dall’Intelligence sudcoreana, la quale ha segnalato la presenza di almeno 3000 unità delle forze speciali dinellaorientale e ha diffuso un video che ritrae i militari nordcoreani intenti a indossare equipaggiamento russo.

