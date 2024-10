Furti con cavallo di ritorno: un indagato lascia il carcere per i domiciliari (Di mercoledì 23 ottobre 2024) BRINDISI - Un 66enne brindisino, condotto in carcere il 9 ottobre scorso e accusato di tre episodi di ricettazione, lascia il carcere per i domiciliari, dopo l'istanza presentata al Riesame dalla sua legale. Benito Leo - questo il nome dell'uomo, mentre la sua legale è l'avvocato Cinzia cavallo - Brindisireport.it - Furti con cavallo di ritorno: un indagato lascia il carcere per i domiciliari Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) BRINDISI - Un 66enne brindisino, condotto inil 9 ottobre scorso e accusato di tre episodi di ricettazione,ilper i, dopo l'istanza presentata al Riesame dalla sua legale. Benito Leo - questo il nome dell'uomo, mentre la sua legale è l'avvocato Cinzia

