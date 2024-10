Endless Love, anticipazioni turche: Hakan decide di mentire ai coniugi Soydere (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Cosa ci riserva l’amatissima soap turca Endless Love nelle prossime puntate? Dopo il ferimento di Zeynep avremmo modo di assistere a un colpo di scena, nel momento in cui i coniugi Soydere scopriranno la gravidanza della figlia e Hakan dichiarerà di essere il padre del bambino che Zeynep porta in grembo. Endless Love, trame future: Zeynep aspetta un figlio Nelle precedenti anticipazioni abbiamo scoperto che Zeynep si troverà a dover affrontare Fehime, che arriverà armata e sarà disposta a tutto dopo aver scoperto che è stata l’ex nuora a uccidere suo figlio Ozan. Solo l’intervento di Nihan riuscirà a evitare il peggio, anche se durante la lotta per disarmare la madre un colpo di pistola colpirà Zeynep a una spalla. Fortunatamente le sue condizioni non saranno gravi, e una semplice operazione di routine riuscirà a salvare sia lei che il bambino che porterà in grembo. Superguidatv.it - Endless Love, anticipazioni turche: Hakan decide di mentire ai coniugi Soydere Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Cosa ci riserva l’amatissima soap turcanelle prossime puntate? Dopo il ferimento di Zeynep avremmo modo di assistere a un colpo di scena, nel momento in cui iscopriranno la gravidanza della figlia edichiarerà di essere il padre del bambino che Zeynep porta in grembo., trame future: Zeynep aspetta un figlio Nelle precedentiabbiamo scoperto che Zeynep si troverà a dover affrontare Fehime, che arriverà armata e sarà disposta a tutto dopo aver scoperto che è stata l’ex nuora a uccidere suo figlio Ozan. Solo l’intervento di Nihan riuscirà a evitare il peggio, anche se durante la lotta per disarmare la madre un colpo di pistola colpirà Zeynep a una spalla. Fortunatamente le sue condizioni non saranno gravi, e una semplice operazione di routine riuscirà a salvare sia lei che il bambino che porterà in grembo.

