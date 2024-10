Calciomercato.it - Due al prezzo di uno, l’Inter non decolla: lo hanno già salutato

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Terminato da pochi istanti il primo tempo di Young Boys-Inter: intanto, la presa di posizione non è tardata ad arrivare. Ecco cosa è successo Primo tempo piuttosto complicato perquello che si è chiuso da pochi istanti allo ‘Stadion Wankdorf’. Rischiando in almeno tre circostanze di passare in svantaggio, i nerazzurri sono ritornati nello spogliatoio sul risultato di 0-0 solo grazie alle ottime chiusure di Pavard e alle risposte di Sommer. Rivoluzionata in molti suoi interpreti dal turn over varato da Simone Inzaghi,ha dunque faticato più del previsto per frenare l’aggressività dei padroni di casa, che dopo un approccio al match guardingopreso campo e coraggio, aumentando l’intensità delle loro giocate. Simone Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato.itIl popolo nerazzurro – dunque – non ha affatto lesinato critiche a diversi calciatori.