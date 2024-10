Drew Barrymore si lascia ispirare da Pamela Anderson, ospite del suo show, e va in onda struccata (Di mercoledì 23 ottobre 2024) «Penso tu sia una pioniera», commenta la conduttrice del programma televisivo rivolgendosi all'ex bagnina di Baywatch in riferimento alla sua coraggiosa scelta di andare agli eventi pubblici in versione no makeup Vanityfair.it - Drew Barrymore si lascia ispirare da Pamela Anderson, ospite del suo show, e va in onda struccata Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) «Penso tu sia una pioniera», commenta la conduttrice del programma televisivo rivolgendosi all'ex bagnina di Baywatch in riferimento alla sua coraggiosa scelta di andare agli eventi pubblici in versione no makeup

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il toccante motivo per cui Drew Barrymore ha deciso di togliere il telefono alla figlia - Drew Barrymore, in un lungo e accorato post pubblicato su Instagram, ha spiegato per quale motivo ha deciso di togliere il telefono alla figlia primogenita Olive, nata dal matrimonio con l’ex marito Will Kopelman. “Ho desiderato tante volte, ... (Gravidanzaonline.it)

Il toccante motivo per cui Drew Barrymore ha deciso di togliere il telefono alla figlia - Drew Barrymore, in un lungo e accorato post pubblicato su Instagram, ha spiegato per quale motivo ha deciso di togliere il telefono alla figlia primogenita Olive, nata dal matrimonio con l’ex marito Will Kopelman. “Ho desiderato tante volte, ... (Gravidanzaonline.it)

Il toccante motivo per cui Drew Barrymore ha deciso di togliere il telefono alla figlia - Drew Barrymore, in un lungo e accorato post pubblicato su Instagram, ha spiegato per quale motivo ha deciso di togliere il telefono alla figlia primogenita Olive, nata dal matrimonio con l’ex marito Will Kopelman. “Ho desiderato tante volte, ... (Gravidanzaonline.it)