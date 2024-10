Ilfattoquotidiano.it - Diffamò due scrutatrici della Georgia, Rudolph Giulian deve “consegnare” beni per 148 milioni di dollari

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il suo appartamento di New York, una Mercedes-Benz SL 500 del 1980 che era appartenuta all’attrice Lauren Bacall; una camicia e una foto autografate, rispettivamente, dalle leggende degli Yankees Joe DiMaggio e Reggie Jackson; una foto autografata dello Yankee Stadium; un anello di diamanti; 26 orologi, tra cui un Rolex, cinque Shinolas, due Bulovas e un Tiffany &aCo. È l’impressionante elenco deiche l’ex sindaco di New York,i, già consigliere e avvocato di Donald Trump, dovràsu ordine di un giudice federale per risarcire due funzionari elettorale– dove era in corso anche un’inchiesta sul sovvertimento del voto – che hanno vinto una sentenza per diffamazione da 148dicontro di lui. Il giudice Lewis Liman di Manhattan ha emesso la sentenza martedì a favore di Ruby Freeman e a sua figlia, Wandrea “Shaye” Moss.