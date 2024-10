Delitto di Chiesanuova, l’omicidio in 60 secondi. Scutti uscito per uccidere (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Firenze, 23 ottobre 2024 – Pochi secondi per portare a termine il suo piano. Con un’arma clandestina ma che viene dal paese. Non è il filone principale, ma le indagini sull’omicidio di Laura Frosecchi, la 55enne titolare del forno “Graziella“ di Chiesanuova uccisa giovedì scorso nella sua bottega, si concentrano anche sulla provenienza della pistola con cui avrebbe fatto fuoco il nipote della vittima, Mattia Scutti. Si tratta di una “Fegyvergyar Budapest”, una semiautomatica di fattura ungherese risalente all’inizio del ’900, calibro 8. Fu la pistola delle polizie dell’Est Europa, ma, dopo che l’Italia ne ricevette una partita dagli austroungarici a titolo di riparazione del primo conflitto mondiale, divenne anche l’arma dei repubblichini di Salò, che se ne dotarono in mancanza di altro. Lanazione.it - Delitto di Chiesanuova, l’omicidio in 60 secondi. Scutti uscito per uccidere Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Firenze, 23 ottobre 2024 – Pochiper portare a termine il suo piano. Con un’arma clandestina ma che viene dal paese. Non è il filone principale, ma le indagini suldi Laura Frosecchi, la 55enne titolare del forno “Graziella“ diuccisa giovedì scorso nella sua bottega, si concentrano anche sulla provenienza della pistola con cui avrebbe fatto fuoco il nipote della vittima, Mattia. Si tratta di una “Fegyvergyar Budapest”, una semiautomatica di fattura ungherese risalente all’inizio del ’900, calibro 8. Fu la pistola delle polizie dell’Est Europa, ma, dopo che l’Italia ne ricevette una partita dagli austroungarici a titolo di riparazione del primo conflitto mondiale, divenne anche l’arma dei repubblichini di Salò, che se ne dotarono in mancanza di altro.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Delitto di Chiesanuova, l’omicidio in 60 secondi. Scutti uscito per uccidere - Le telecamere: poco più di un minuto tra i due passaggi, nessuna lite al forno. Perquisito un anziano che gli avrebbe donato la vecchia arma non censita ... (lanazione.it)

Delitto Senago, la rabbia fredda di Impagnatiello contro Giulia, i periti: «Si uccide anche quando si è sani di mente» - Secondo gli psichiatri forensi l'ex barman ha solo tratti di personalità narcisistica che «non vanno confusi con una infermità» psichiatrica: rischia l'ergastolo ... (milano.corriere.it)

Violenza sessuale su una donna, fermati 2 giovani nel Siracusano - Il provvedimento di fermo d’indiziato di delitto è stato emesso dalla Procura che ha coordinato le attività investigative condotte… ... (mondopalermo.it)