Quotidiano.net - Colloquio Mattarella-Meloni dopo consiglio supremo Difesa

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Brevea quattrocchi tra il presidente Sergioe la premier Giorgiaoggi al Quirinale.la riunione deldi(CSD)si sono trattenuti per parlare in privato. Tanti i temi caldi che potrebbero essere stati affrontati: dallo scontro tra governo e magistratura alla vicenda dei migranti nel centro in Albania. Proprio oggi il capo dello Stato ha firmato la manovra che è andata all'esame della Camera. Ancora in attesa è il decreto sui migranti sui Paesi sicuri.