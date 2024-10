Chiara Ferragni si difenderà dalle accuse con una memoria scritta (Di mercoledì 23 ottobre 2024) I suoi avvocati ribadiranno che «questa vicenda non ha alcuna rilevanza penale e i profili controversi sono già stati affrontati e risolti» e sosterranno l'inconsistenza delle accuse Vanityfair.it - Chiara Ferragni si difenderà dalle accuse con una memoria scritta Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) I suoi avvocati ribadiranno che «questa vicenda non ha alcuna rilevanza penale e i profili controversi sono già stati affrontati e risolti» e sosterranno l'inconsistenza delle

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Wsop.com: sospeso l’account del bracelet Ruscitti accusato di usare software Rta - Un conto, chiaramente, è usare queste app meravigliose ... fraudolento dei software in questione? L'americano è oggetto di accuse da parte dei suoi avversari e Ryan Hiller garantisce di aver raccolto ... (gioconews.it)

Chiara Ferragni, la svolta sul pandoro-gate: la mossa per difendersi dalle accuse - Una memoria per chiarire l’inconsistenza delle accuse. È questa la strada intrapresa dalla difesa di Chiara Ferragni, indagata per ... (iltempo.it)

Chiara Ferragni e la memoria scritta contro le accuse. Perché è necessaria? - Chiara Ferragni sostiene la sua innocenza Chiara Ferragni sostiene ancora che il suo si sia trattato di un semplice “errore di comunicazione”. In questi termini aveva definito le accuse di truffa ... (ildigitale.it)