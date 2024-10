Cena di Halloween ai Bagni Monumento (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Festeggiamo Halloween il 31 ottobre con una Cena speciale, decorazioni e DJ dal vivo.Menù:Polpo Grigliato su Crema di ZuccaRavioli Ripieni di Branzino con Ragù di GamberiCalamari Aglio, Olio, Peperoncino e Zucchine su un Letto di PatatePanna Cotta ai Frutti di BoscoAccompagnati da Genovatoday.it - Cena di Halloween ai Bagni Monumento Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Festeggiamoil 31 ottobre con unaspeciale, decorazioni e DJ dal vivo.Menù:Polpo Grigliato su Crema di ZuccaRavioli Ripieni di Branzino con Ragù di GamberiCalamari Aglio, Olio, Peperoncino e Zucchine su un Letto di PatatePanna Cotta ai Frutti di BoscoAccompagnati da

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Evento Halloween a Pollicino : Attività per Famiglie e Cena a Tema nel Ristorante di Milano - Facebook WhatsApp Twitter Nella vivace cornice di Milano, la catena di ristoranti Pollicino, dedicata alle famiglie, si prepara a festeggiare Halloween con due eventi speciali. Con otto sedi attive a nord della città, il ristorante è pronto ad ... (Gaeta.it)

Halloween party al Mioni Royal San : ingresso con cena e show - Montegrotto Terme – Il 31 ottobre, l'Hotel Mioni Royal San organizza una serata indimenticabile all'insegna del mistero, della gastronomia e del benessere. Questo evento esclusivo offre l'opportunità di immergersi nelle piscine termali fino alle ... (Padovaoggi.it)

Il piccolo circo dei sogni mette in scena Halloween circus - Si riaccendono i riflettori al Piccolo Circo dei Sogni di Peschiera Borromeo (in via Carducci 6) per celebrare la notte più paurosa dell’anno. Lo spettacolo Halloween Circus - La notte della sopravvivenza, diretto da Snezhinka Nedeva (direzione ... (Milanotoday.it)