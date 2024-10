Buongiorno si prende Napoli: Conte lo trasforma nel nuovo leader azzurro (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’energia di Buongiorno conquista Napoli: il difensore diventa simbolo del progetto azzurro Alessandro Buongiorno ha preso in mano la difesa del Napoli e, in pochissimo tempo, ha conquistato il cuore dei tifosi. Arrivato nell’estate del 2024 dal Torino, Buongiorno ha scelto di sposare il progetto del Napoli, rifiutando l’Inter e facendosi convincere da Antonio Conte. Il suo entusiasmo è stato immediato, e il mondo azzurro lo ha accolto a braccia aperte. Napoli lo ha conquistato, e lui ha scelto di vivere in città. Una vista del Golfo di Posillipo è stata sufficiente per convincerlo a battere la paura del traffico e abbracciare appieno la realtà napoletana. Buongiorno non è solo uno dei difensori più pagati della Serie A (35 milioni versati al Torino), ma è anche un ragazzo che si è lasciato subito avvolgere dall’atmosfera partenopea. Napolipiu.com - Buongiorno si prende Napoli: Conte lo trasforma nel nuovo leader azzurro Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’energia diconquista: il difensore diventa simbolo del progettoAlessandroha preso in mano la difesa dele, in pochissimo tempo, ha conquistato il cuore dei tifosi. Arrivato nell’estate del 2024 dal Torino,ha scelto di sposare il progetto del, rifiutando l’Inter e facendosi convincere da Antonio. Il suo entusiasmo è stato immediato, e il mondolo ha accolto a braccia aperte.lo ha conquistato, e lui ha scelto di vivere in città. Una vista del Golfo di Posillipo è stata sufficiente per convincerlo a battere la paura del traffico e abbracciare appieno la realtà napoletana.non è solo uno dei difensori più pagati della Serie A (35 milioni versati al Torino), ma è anche un ragazzo che si è lasciato subito avvolgere dall’atmosfera partenopea.

