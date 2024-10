Bianca Berlinguer, la sfuriata contro TeleMeloni nel fuorionda: «Se fossi rimasta in Rai non sarei più in onda, garantito» (Di mercoledì 23 ottobre 2024) È stato catturato da Striscia La Notizia durante la registrazione di È sempre CartaBianca: la conduttrice ha commentato lapidariamente il suo passaggio dalla Rai a Mediaset Vanityfair.it - Bianca Berlinguer, la sfuriata contro TeleMeloni nel fuorionda: «Se fossi rimasta in Rai non sarei più in onda, garantito» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) È stato catturato da Striscia La Notizia durante la registrazione di È sempre Carta: la conduttrice ha commentato lapidariamente il suo passaggio dalla Rai a Mediaset

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

TV host recorded claiming wouldn't be on air at Rai anymore - A well-known left-leaning TV host and former Rai journalist, Bianca Berlinguer, has been secretly recorded saying she would not be allowed to go on air anymore at the State broadcaster, implying ruthl ... (ansa.it)

"Se fossi ancora in Rai...": il clamoroso fuorionda di Bianca Berlinguer ("pizzicata" da Striscia la notizia) - Il tg satirico di Antonio Ricci ha diffuso un audio, raccolto durante la registrazione del programma dell'ex giornalista di Rai3 ... (rtl.it)

Il fuorionda di Bianca Berlinguer: “Se fossi ancora in Rai, non sarei più in onda” - Polemiche per il nuovo fuorionda di Bianca Berlinguer durante la registrazione di 'È sempre Cartabianca di domenica': “Se fossi ancora in Rai, oggi non sarei più in onda”. (corrierenazionale.it)