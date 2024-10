Atp Basilea 2024 | programma orari e ordine di gioco giovedì 24 ottobre

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ildella quarta giornata dell’Atp 500 di, in Svizzera. Dopo aver rischiato la sconfitta contro Cerundolo all’esordio, Stefanos Tsitsipas torna in campo contro il qualificato Botic van de Zandschulp come primo match alle 14.00. C’è anche Holger Rune, che avrà una sfida non facile con la wild card di casa Dominic Stricker. In campo anche Auger-Aliassime e Fils contro Mpetshi Perricard e Pedro Martinez. ILCOMPLETO CENTRE COURT ore 14.00 (3) Tsitsipas vs (Q) van de Zandschulp non prima delle 16.00 (6) Shelton vs (WC) Wawrinka/Mannarino non prima delle 18.00 (WC) Stricker vs (4) Rune a seguire (8) Auger-Aliassime vs Mpetshi Perricard COURT 1 terzo match dalle 12.00 Martinez vs (7) Fils a seguire (WC) Shapovalov vs (SE) Bautista Agut Atpdi24SportFace.