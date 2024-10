Bergamonews.it - Atalanta sciupona, il muro del Celtic regge fino alla fine: 0-0 al Gewiss Stadium

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Bergamo. L’si schianta contro ildele trova il secondo pareggio del suo percorso in Champions League: almatura un altro 0-0, come già accaduto contro l’Arsenalprima giornata. E proprio come contro i Gunners sono i nerazzurri ad avere i rimpianti maggiori per non aver portato a casa una vittoria che sarebbe stata meritata dopo un primo tempo dominato, meno invece nel secondo. “Pensiero costante oltre la partita” sulla Nord, “I Love Dea” sulla Sud. Le curve accolgono così le squadre all’ingresso in campo, con Gasperini che ritrova in un colpo solo sia Hien che Kolasinac, anche se nell’allenamento della vigilia si era visto soltanto lo svedese. La mossa permette di tenere De Roon a centrocampo e utilizzare Pasalic sulla trequarti per sfruttare i suoi inserimenti senza p