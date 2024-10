Aston Villa Bologna, Italiano: "Manca ancora qualcosa, lavoreremo più forte" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Bologna, 22 ottobre 2024 – E’ un Vincenzo Italiano scuro in volto quello che parla alla stampa al termine della sconfitta dei suoi con l’Aston Villa. Il tecnico rossoblù ha sottolineato ancora una volta la buona prestazione dei suoi, evidenziando però al contempo come sia ancora Mancata la freddezza giusta per arrivare al gol: “Anche oggi i ragazzi hanno offerto una buona prestazione, contro una squadra forte sotto tutti i punti di vista, soprattutto quello fisico. Rispetto al Liverpool abbiamo offerto un po’ meno qualità ma abbiamo ricercato attacco e profondità maggiore, Nel primo tempo abbiamo avuto qualche situazione nitida per fare gol”. Poi l’analisi critica rispetto all’episodio che ha portato al vantaggio dei padroni di casa: “Nel primo gol, secondo me è fallo su Fabbian e Remo (Freuler, ndr) ha preso palla piena. Sport.quotidiano.net - Aston Villa Bologna, Italiano: "Manca ancora qualcosa, lavoreremo più forte" Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024), 22 ottobre 2024 – E’ un Vincenzoscuro in volto quello che parla alla stampa al termine della sconfitta dei suoi con l’. Il tecnico rossoblù ha sottolineatouna volta la buona prestazione dei suoi, evidenziando però al contempo come siata la freddezza giusta per arrivare al gol: “Anche oggi i ragazzi hanno offerto una buona prestazione, contro una squadrasotto tutti i punti di vista, soprattutto quello fisico. Rispetto al Liverpool abbiamo offerto un po’ meno qualità ma abbiamo ricercato attacco e profondità maggiore, Nel primo tempo abbiamo avuto qualche situazione nitida per fare gol”. Poi l’analisi critica rispetto all’episodio che ha portato al vantaggio dei padroni di casa: “Nel primo gol, secondo me è fallo su Fabbian e Remo (Freuler, ndr) ha preso palla piena.

