Assistenza più complessa Alla carriera in corsia preferisco l’ambulatorio

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Si chiama Valentina Rogora, ha 27 anni, è legnanese, e riceve neldi via Cuttica 40. È un nuovo medico di medicina generale che ha scelto di esercitare la professione in città, al pari dei colleghi Valentina Carsenzuola, Richard Carrassi, Oscar Roncaglia e Luigi Vittonati. La dottoressa Rogora ha iniziato l’attività il 14 ottobre. "Sono due anni che lavoro come sostituta, prevalentemente a Legnano, Rescaldina e Uboldo – racconta –. Ho scelto questa professione con convizione, mi piace il rapporto con le persone, ascoltare i loro problemi. Mi sono laureata a Milano nell’ottobre 2022, con una tesi in neurologia, sulla distrofia muscolare dei cingoli. Dopo due mesi ho iniziato le sostituzioni dei colleghi e in questi due anni la passione per il lavoro è cresciuta sempre più".