Anthropic, la sua AI può prendere il controllo di un computer (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Claude è il primo grande modello di intelligenza artificiale in grado di prendere il controllo di un computer per eseguire operazioni come ricerca sul web, apertura di app e inserimento di testo Wired.it - Anthropic, la sua AI può prendere il controllo di un computer Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Claude è il primo grande modello di intelligenza artificiale in grado diildi unper eseguire operazioni come ricerca sul web, apertura di app e inserimento di testo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LEGO Horizon Adventures, un colorato mondo a mattoncini per la cacciatrice Aloy - L'icona dei videogiochi PlayStation si ripresenta con una nuova avventura per famiglie che rielabora la storia di Zero Dawn da una prospettiva tutta nuova. (tgcom24.mediaset.it)