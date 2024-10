Web tax, l'idea del governo di modificarla spaventa le pmi (Di martedì 22 ottobre 2024) La manovra finanziaria 2025 introduce cambiamenti alla digital service tax, ma invece di colpire i colossi tech, rischia di soffocare le piccole e medie imprese italiane Wired.it - Web tax, l'idea del governo di modificarla spaventa le pmi Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La manovra finanziaria 2025 introduce cambiamenti alla digital service tax, ma invece di colpire i colossi tech, rischia di soffocare le piccole e medie imprese italiane

“L’idea del governo è promuovere spazi di pace” - Un destino tragico cui né io, né voi, possiamo rassegnarci. Le ferite si rimarginano in decenni, devono cambiare le generazioni perché cambino i popoli. “Le crisi internazionali si risolvono dialogando. Aggiornamento ore 15. Aggiornamento ore 12. Dobbiamo abituarci ad affrontare le crisi internazionali che stiamo vivendo con quest’ottica: che non è quella delle cadenze elettorali, ma quella ... (Italiasera.it)

Giorgia Meloni cambia idea sulle accise. Il piano del governo per riallineare diesel e benzina fa infuriare Assotir : «Stangata da 3 miliardi» - «La modifica dell’accisa del diesel è una decisione inevitabile all’interno di un processo in cui penetrerà una tecnologia elettrica che è quattro volte più efficiente, e quindi necessariamente vedrà quattro volte meno entrate fiscali rispetto a quelle odierne. Infatti, il trattamento più favorevole del gasolio contribuisce certamente al grave problema dell’Italia di inquinamento atmosferico». (Open.online)

Ucraina - l’inaffidabilità del campo largo come puntello ideale di un governo titubante - Non dalla Lega. E lo ha fatto sapendo che il giorno prima a Bruxelles alcuni europarlamentari grillini hanno depositato due emendamenti per chiedere la sospensione tout court dell’invio di armi al popolo ucraino e per, tesi che più putiniana non potrebbe essere, adombrare presunti collegamenti tra le forze armate ucraine e i movimenti neonazisti europei. (Formiche.net)