WAVE PTX di Motorola Solutions | innovazione nelle comunicazioni per il settore Hospitality

(Di martedì 22 ottobre 2024) Riccione, 22 Ottobre 2024 – Neldell’, la gestione di team ampi e distribuiti, insieme alla necessità di garantire sicurezza e offrire un servizio eccellente, rappresenta una sfida costante. Coordinare in modo efficace il personale, migliorare la produttività e rispondere rapidamente alle esigenze dei clienti sono elementi essenziali per il successo di hotel, ristoranti, attrazioni turistiche e luoghi di intrattenimento. Le strutture devono affrontare queste sfide mantenendo al contempo il controllo dei costi e assicurando un’esperienza di qualità per gli ospiti.PTX™ dioffre una soluzione innovativa per rispondere a queste esigenze. Basata sul sistema Push-to-Talk (PTT), questa tecnologia consente una comunicazione istantanea, sia individuale che di gruppo, su più dispositivi e reti.