Valtesse ancora senza luce: in serata lavori sulla rete - Ecco dove (Di martedì 22 ottobre 2024) INFO UTILI. Dopo che lunedì 21 ottobre una zona di Valtesse è stata interessata da un blackout durato per tutto il pomeriggio, anche per la giornata di martedì 22, è previsto che la stessa zona resterà al buio almeno per un’ora e mezza. Ecodibergamo.it - Valtesse ancora senza luce: in serata lavori sulla rete - Ecco dove Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di martedì 22 ottobre 2024) INFO UTILI. Dopo che lunedì 21 ottobre una zona diè stata interessata da un blackout durato per tutto il pomeriggio, anche per la giornata di martedì 22, è previsto che la stessa zona resterà al buio almeno per un’ora e mezza.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Valtesse ancora senza luce: in serata lavori sulla rete - Ecco dove - INFO UTILI. Dopo che lunedì 21 ottobre una zona di Valtesse è stata interessata da un blackout durato per tutto il pomeriggio, anche per la giornata di martedì 22, è previsto che la stessa zona ... (ecodibergamo.it)

Bergamo, oltre 5 ore di blackout in due vie di Valtesse - Dalle 15 di lunedì 21 ottobre due vie di Bergamo sono al buio a causa di un blackout sulla rete, sono via Raboni e via Regazzoni. Sono interessate un centinaio di famiglie. (ecodibergamo.it)