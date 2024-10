Un Posto al Sole, anticipazioni 23 ottobre: Alberto lascia Napoli, Manuela in crisi dopo l'esame universitari (Di martedì 22 ottobre 2024) Domani alle 20:50 torna la soap ambientata a Napoli che Rai 3 trasmette dal lunedì al venerdì nell'access prime time: di seguito le anticipazioni della trama. dopo l'episodio trasmesso stasera, Un Posto al Sole andrà in onda su Rai 3 mercoledì 23 ottobre alle 20:50. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Manuel reagisce a Pasquale. La soap è ambientata in Italia, a Napoli, ai giorni nostri. La serie, giunta alla ventinovesima stagione, è prodotta da Rai Fiction e FremantleMedia Italia. anticipazioni di Un Posto al Sole: Nunzio è preoccupato per Diana In seguito al profondo coinvolgimento nelle vicende con Torrente, Alberto prende una decisione radicale: vuole voltare pagina e ricominciare una nuova vita lontano da Napoli. Il suo desiderio di lasciarsi tutto alle spalle lo porterà Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 23 ottobre: Alberto lascia Napoli, Manuela in crisi dopo l'esame universitari Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Domani alle 20:50 torna la soap ambientata ache Rai 3 trasmette dal lunedì al venerdì nell'access prime time: di seguito ledella trama.l'episodio trasmesso stasera, Unalandrà in onda su Rai 3 mercoledì 23alle 20:50. Ecco un'anteprima delledella puntata: Manuel reagisce a Pasquale. La soap è ambientata in Italia, a, ai giorni nostri. La serie, giunta alla ventinovesima stagione, è prodotta da Rai Fiction e FremantleMedia Italia.di Unal: Nunzio è preoccupato per Diana In seguito al profondo coinvolgimento nelle vicende con Torrente,prende una decisione radicale: vuole voltare pagina e ricominciare una nuova vita lontano da. Il suo desiderio dirsi tutto alle spalle lo porterà

Un Posto al Sole Anticipazioni 23 ottobre 2024 : Manuela crolla mentre Manuel preoccupa Rosa - Scopriamo le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole in onda il 23 ottobre 2024 su Rai3. Nell'episodio della Soap Manuela crollerà per i mille impegni mentre la reazione inaspettata di Manuel all'ennesima provocazione di Pasquale, allarmerà Rosa. (Comingsoon.it)

Un Posto al sole spoiler fine ottobre : Roberto riceve una brutta notizia - In questo contesto, il ritorno di Marina non solo sconvolge la vita di Roberto, ma agisce come catalizzatore per una serie di eventi che potrebbero avere ripercussioni durature. La tensione palpabile tra i personaggi promette di evolvere in modi inaspettati, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori. (Gaeta.it)

Un Posto al Sole Anticipazioni dal 28 ottobre al 1° novembre 2024 : Marina torna a Napoli con un ultimatum per Roberto - Vediamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 28 ottobre al 1° novembre 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana. (Comingsoon.it)