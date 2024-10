Ilrestodelcarlino.it - Torna il festival Bubano Blues. Rock e gastronomia, la festa è qui

(Di martedì 22 ottobre 2024) Un’altra stagione di grande musica con il cartellone 2024-2025 del. Una carrellata di eventi, ormai diventati un autentico punto fermo della programmazione musicale in area circondariale grazie all’impegno dell’associazioneInsieme, per apprezzare il raffinato genere attraverso concerti di alta qualità con artisti affermati. Una manizione cresciuta anno dopo anno che, a colpi di sold out, ha raccolto ampi consensi e chiamato a raccolta appassionati da ogni angolo della regione. La nuova stagione comincerà il 1°novembre, sempre dalla sala civica di, con l’Anteprimae il ritorno sul palco didella coppia formata dalla cantante americana JJ Thames e Luca Giordano (nella foto). Il tutto impreziosito da l’apporto di una band di respiro internazionale.