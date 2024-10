Anticipazionitv.it - This is Me, spoiler registrazione 21 Ottobre 2024: quando va in onda, chi conduce, esibizioni e ospiti

(Di martedì 22 ottobre 2024) È stata registrata il 21la prima puntata diis me, il nuovo speciale che Amici e Verissimo e che andrà insu Canale 5 in prima serata il 23 novembre. Condotto da Silvia Toffanin, il programma si prospetta ricco di emozioni, conmozzafiato, duetti musicali e divertenti giochi tra i protagonisti del talent di Maria De Filippi. In questa nuova veste, la Toffanin intervisterà i partecipanti e giocherà con loro, in un mix tra performance artistiche e momenti più leggeri e scherzosi. Traspeciali e RVM che racconteranno i percorsi degli artisti, la serata promette di essere un evento da non perdere. Ecco cosa ci aspetta.is Me,21: chilo speciale di Amici e Verissimo La prima grande novità diis me è la conduzione affidata a Silvia Toffanin.