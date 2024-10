The Brutalist: Adrien Brody ricostruisce la sua vita nel trailer del film premiato a Venezia (Di martedì 22 ottobre 2024) Il film diretto da Brady Corbet ha ricevuto il Leone d'Argento all'ultima Mostra internazionale del cinema di Venezia e uscirà a dicembre A24 ha finalmente diffuso un primo trailer di The Brutalist, epico dramma di Brady Corbet premiato con il Leone d'Argento per la regia all'ultima Mostra del cinema di Venezia e che vede protagonisti Adrien Brody e Felicity Jones. La pellicola segue la storia del visionario architetto László Toth (Brody) e di sua moglie Erzsébet (Jones), mentre fuggono dall'Europa del dopoguerra nel 1947 per ricostruire la loro eredità e assistere alla nascita dell'America moderna. Le loro vite verranno cambiate per sempre da un misterioso e ricco cliente. Il cast comprende anche la partecipazione di Guy Pearce, Joe Alwyn, Raffey Cassidy, Stacy Movieplayer.it - The Brutalist: Adrien Brody ricostruisce la sua vita nel trailer del film premiato a Venezia Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ildiretto da Brady Corbet ha ricevuto il Leone d'Argento all'ultima Mostra internazionale del cinema die uscirà a dicembre A24 ha finalmente diffuso un primodi The, epico dramma di Brady Corbetcon il Leone d'Argento per la regia all'ultima Mostra del cinema die che vede protagonistie Felicity Jones. La pellicola segue la storia del visionario architetto László Toth () e di sua moglie Erzsébet (Jones), mentre fuggono dall'Europa del dopoguerra nel 1947 per ricostruire la loro eredità e assistere alla nascita dell'America moderna. Le loro vite verranno cambiate per sempre da un misterioso e ricco cliente. Il cast comprende anche la partecipazione di Guy Pearce, Joe Alwyn, Raffey Cassidy, Stacy

È uscito il primo trailer di The Brutalist di Brady Corbet - Alla Mostra del Cinema di Venezia i critici avevano descritto The Brutalist con aggettivi quali “monumentale” e “capolavoro”. Dopo tredici minuti di standing ovation, si dava quasi per scontato che il ... (rivistastudio.com)

‘The Brutalist’ trailer welcomes to Best Actor contender Adrien Brody to America [Watch] - Audiences outside the film festival bubble and the awards season industrial complex will soon get a chance to see Brady Corbert’s “The Brutalist.” On Tuesday, A24 released the first teaser trailer for ... (yahoo.com)