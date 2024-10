Terremoto oggi nelle Marche: trema la provincia di Macerata (Di martedì 22 ottobre 2024) Macerata, 22 ottobre 2024 – Torna a tremare la terra nelle Marche e più precisamente in provincia di Macerata, con epicentro vicino al borgo medievale di Esanatoglia. Alle 6.41 di stamattina, infatti, si è verificato un sisma di magnitudo 2.8 avvenuto a 3 km da Esanatoglia ad una profondità di 52 km. Il Terremoto è stato localizzato dalla sala sismica Ingv di Roma. Esanatoglia è un comune italiano di 1.887 abitanti nella provincia di Macerata nelle Marche e fa parte dei borghi più belli d'Italia. È un piccolo paese medievale immerso in un contesto naturale incantevole, ai piedi dell'Appennino umbro-marchigiano. Ilrestodelcarlino.it - Terremoto oggi nelle Marche: trema la provincia di Macerata Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ottobre 2024 – Torna are la terrae più precisamente indi, con epicentro vicino al borgo medievale di Esanatoglia. Alle 6.41 di stamattina, infatti, si è verificato un sisma di magnitudo 2.8 avvenuto a 3 km da Esanatoglia ad una profondità di 52 km. Ilè stato localizzato dalla sala sismica Ingv di Roma. Esanatoglia è un comune italiano di 1.887 abitanti nelladie fa parte dei borghi più belli d'Italia. È un piccolo paese medievale immerso in un contesto naturale incantevole, ai piedi dell'Appennino umbro-marchigiano.

