Tendenza bordeaux | sette look per l’autunno 2024 in un video

(Di martedì 22 ottobre 2024) Ilha conquistato le passerelle dall’A/I, aggiudicandosi di diritto un meritato posto tra i colori di. Come abbinarlo? Le idee non mancano: basterà lasciarsi ispirare da questi. Per ungrintoso, da Chanel gli accessori colorati arricchiscono la tuta in pelle mentre i naked dress hanno conquistato la passerella di Saint Laurent. Cappotto e vestito trasparente: quello di Ferragamo è un totalfemminile ed elegante. Da Victoria Beckham, il vestito in satin con cut out non passa inosservato invece per chi ama il, ma a piccole dosi, idi Bally sono adatti anche all’ufficio. Tra le calzature must ci sono i cuissardes da abbinare a vestiti corti, come da Gucci.