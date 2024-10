Stroncato da un malore mentre dorme, la tragica fine di un OSS (Di martedì 22 ottobre 2024) A trovarlo senza vita è stata la madre insospettita dal suo lungo dormire. È morto nel sonno P. D.S., operatore socio sanitario di soli 52 anni.La tragedia nel pomeriggio nel piccolo paese di Sant’Andrea del Garigliano, nella Valle dei santi dove l’uomo viveva insieme alla madre. Inutile ogni Frosinonetoday.it - Stroncato da un malore mentre dorme, la tragica fine di un OSS Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) A trovarlo senza vita è stata la madre insospettita dal suo lungo dormire. È morto nel sonno P. D.S., operatore socio sanitario di soli 52 anni.La tragedia nel pomeriggio nel piccolo paese di Sant’Andrea del Garigliano, nella Valle dei santi dove l’uomo viveva insieme alla madre. Inutile ogni

Piacenza - l'ex calciatore dell'Inter Gigi Rocca morto per malore improvviso - stroncato da un infarto a 61 anni - L'ex atleta è stato stroncato da un infarto durante una partitella tra amici proprio a Piacenza Choc a Piacenza dove l'ex calciatore Gigi Rocca è morto a 61 anni dopo un malore improvviso. L'ex atleta è stato stroncato da un infarto durante una partitella tra amici proprio a Piacenza. Si è ac . (Ilgiornaleditalia.it)

Ex centrocampista della Casertana stroncato da malore in campo - Si è spento Luigi Rocca, 61 anni ed ex centrocampista della Casertana. . . Secondo quanto riferisce Il Piacenza, l'ex calciatore, che ha vestito le maglie anche di Inter, Piacenza e Brindisi, è stato stroncato da un arresto cardiaco mentre era in campo per una partita amichevole con alcuni amici. (Casertanews.it)

Stroncato da un malore - fissati i funerali di Antonello Simeone - Si terranno domani mattina, domenica 20 ottobre, a partire dalle 9. 30 i funerali del caporal maggiore dell'Esercito Italiano, Antonello Simeone. Il militare, di soli 47 anni, residente a Cassino ma nativo di Sant'Ambrogio del Garigliano, ha accusato il grave malore mentre si trovava nella caserma. (Frosinonetoday.it)