Stellantis vuole produrre meno auto a benzina e diesel per evitare le multe sulle emissioni. Fiom: “Qui solo un’elettrica, la crisi peggiorerà” (Di martedì 22 ottobre 2024) La strategia di Stellantis per evitare le multe sull’obiettivo intermedio fissato dall’Unione Europea sulle emissioni delle auto rischia di inguaiare ulteriormente le sue fabbriche italiane. Il disastro produttivo dei primi nove mesi del 2024 rischia di peggiorare già a partire dalle prossime settimane e una spia d’allarme è scattata con i 9 giorni di cassa integrazione a Pomigliano d’Arco nel mese di novembre, comunicati dall’azienda ai sindacati. Ilfattoquotidiano.it - Stellantis vuole produrre meno auto a benzina e diesel per evitare le multe sulle emissioni. Fiom: “Qui solo un’elettrica, la crisi peggiorerà” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La strategia diperlesull’obiettivo intermedio fissato dall’Unione Europeadellerischia di inguaiare ulteriormente le sue fabbriche italiane. Il disastro produttivo dei primi nove mesi del 2024 rischia di peggiorare già a partire dalle prossime settimane e una spia d’allarme è scattata con i 9 giorni di cassa integrazione a Pomigliano d’Arco nel mese di novembre, comunicati dall’azienda ai sindacati.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sciopero automotive - Landini : “Meloni convochi Stellantis a palazzo Chigi” - Rimettere al centro il lavoro significa non far saltare il sistema produttivo dell’Italia. “Dati Istat? Noi lo diciamo da tanti anni: oggi si e’ poveri lavorando. ROMA – “Oggi e’ il lavoro e le persone che tengono in piedi questo Paese che prendono parola. Ma non solo, avevano detto di cancellare la Fornero ma stanno spostando a 70 anni l’eta’ pensionabile – ha continuato -. (Lopinionista.it)

Sos automotive - tute blu in piazza : "Il governo convochi Stellantis" - Il presidente del M5s, Giuseppe Conte, ha ribadito l’impegno del Movimento a sostenere "la battaglia operaia", mentre il leader di Azione, Carlo Calenda, ha parlato di "un disastro industriale annunciato". Secondo Stellantis, invece, la percentuale media di adesione è complessivamente dell’8,8%, senza interruzione delle attività. (Quotidiano.net)

Auto - Conte : “Operai sempre più in povertà - colpa di governo e Stellantis” - Eppure io non vedo gli operai contenti. Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte, arrivando in piazza del Popolo a Roma per la manifestazione dei metalmeccanici. “Ma sicuramente – ha aggiunto – la responsabilità maggiore è di Stellantis, che non non è riuscita finora a offrire una strategia imprenditoriale seria, che mantenesse fede agli impegni presi, anche con lo Stato italiano. (Lapresse.it)