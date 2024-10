Gaeta.it - Stagione sinfonica 2025 a Bologna: Donato Renzetti e Zubin Mehta tra i protagonisti

(Di martedì 22 ottobre 2024) La nuovadel Teatro Comunale disi preannuncia ricca di eventi di rilevanza internazionale, con l'inaugurazione prevista per il 12 gennaio da parte del maestro. Questo cartellone musicale, in continua espansione, includerà un totale di 21 concerti che si svolgeranno fino all'11 dicembre, mettendo in luce il talento di direttori e solisti sia affermati che emergenti.e l'inaugurazione della, figura chiave nella scena della direzione d'orchestra italiana, sarà il primo a salire sul podio dell'Auditorium Manzoni per l'apertura della. Questo evento centrale del cartellone porterà al'eleganza e la maestria del direttore, noto per il suo approccio incisivo e sensibile alla musica classica.