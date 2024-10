Oasport.it - Sinner può affrontare Alcaraz a Bercy e in Coppa Davis solo in finale. Ipotesi diversa a Torino

(Di martedì 22 ottobre 2024) Jannike Carlossi sono fronteggiati quattro volte durante la stagione in corso. Lo spagnolo si è imposto nei tre scontri diretti ufficiali, ovvero quelli riconosciuti dall’ATP e che sono entrati a tutti gli effetti nei precedenti a livello statistico: semidel Masters 1000 di Indian Wells (1-6, 6-3, 6-2), semidel Roland Garros (2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3) edel torneo ATP 500 di Pechino (6-7, 6-4, 7-6). Il tennista italiano ha invece vinto l’ultimo testa a testa: sabato ha avuto la meglio in tre set nelladel Six Kings Slam, un torneo di esibizione che metteva in palio un assegno da sei milioni di dollari.