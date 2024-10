Ilgiorno.it - Sfregio ai bimbi di Bullenhuser Damm. Imbrattata la lapide alla Guastalla

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Li impiccarono a dei ganci dopo averli addormentati con la morfina. Venti bambini, dieci femmine e dieci maschi, la più piccola aveva cinque anni, i più grandi dodici. "Come quadriparete", dirà la SS che si appese a loro per stringere il cappio nello scantinato della scuola elementare diad Amburgo in Germania, che era a due passi dal campo di concentramento di Neuengamme la notte del 20 aprile 1945, quando vi furono ammazzati quei venti bambini insieme a quattro detenuti adulti e a 24 prigionieri di guerra sovietici.