Santa Sede e Cina rinnovano l'accordo sui vescovi (Di martedì 22 ottobre 2024) "La Santa Sede e la Repubblica Popolare Cinese, visti i consensi raggiunti per una proficua applicazione dell'accordo Provvisorio sulla nomina dei vescovi, dopo opportune consultazioni e valutazioni, hanno concordato di prorogarne la validità per un ulteriore quadriennio, a decorrere dalla data odierna". E' quanto afferma la Santa Sede confermando la notizia diffusa già da Pechino. "La Parte Vaticana rimane intenzionata a proseguire il dialogo rispettoso e costruttivo con la Parte Cinese, per lo sviluppo delle relazioni bilaterali in vista del bene della Chiesa Cattolica nel Paese e di tutto il popolo cinese", aggiunge la Santa Sede. Quotidiano.net - Santa Sede e Cina rinnovano l'accordo sui vescovi Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) "Lae la Repubblica Popolare Cinese, visti i consensi raggiunti per una proficua applicazione dell'Provvisorio sulla nomina dei, dopo opportune consultazioni e valutazioni, hanno concordato di prorogarne la validità per un ulteriore quadriennio, a decorrere dalla data odierna". E' quanto afferma laconfermando la notizia diffusa già da Pechino. "La Parte Vaticana rimane intenzionata a proseguire il dialogo rispettoso e costruttivo con la Parte Cinese, per lo sviluppo delle relazioni bilaterali in vista del bene della Chiesa Cattolica nel Paese e di tutto il popolo cinese", aggiunge la

