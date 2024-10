Sampdoria, confronto Manfredi-Accardi a Cesena: ecco di cosa hanno parlatoI (Di martedì 22 ottobre 2024) In casa Sampdoria c`è stata grande soddisfazione per la vittoria ottenuta a Cesena, nonostante le montagne russe emotive della gara. Però Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 22 ottobre 2024) In casac`è stata grande soddisfazione per la vittoria ottenuta a, nonostante le montagne russe emotive della gara. Però

Cesena-Sampdoria 3-5 - pagelle : Akinsanmiro e Tutino intesa perfetta - finalmente Meulensteen - La Sampdoria riscatta lo stop contro la Juve Stabia, ottiene la terza vittoria nelle ultime quattro gare di Serie B e risale la classifica portandosi a un solo punto dalla zona playoff. Partita pazza a Cesena con un 5-3 che mostra trame di gioco, goal, ma anche qualche errore di troppo, che... (Genovatoday.it)

Sampdoria trionfa a Cesena : una vittoria spettacolare che riaccende le speranze playoff - Le vittorie come questa sono cruciali per il morale della squadra e per costruire una solida base tattica e tecnica. A pochi minuti dalla fine, l’azione finale decisiva è arrivata con il gol di Akinsanmiro, servito magistralmente da Tutino, che ha chiuso definitivamente i conti sul 5-3, permettendo la gioia dei tifosi blucerchiati. (Gaeta.it)

DIRETTA Cesena-Sampdoria 1-2 - Prestia illude : i doriani ribaltano subito il risultato - 20esimo: cross di Coda dalla sinistra, salva tutto Mangraviti. Sampdoria in vantaggio, palla scodellata in area, c'è un rimpallo, la palla arriva Meleunsteen che si gira e fulmina Pisseri 13esimo: Pareggio lampo della Sampdoria! Fa tutto Prestia che devia sfortunatamente nella propria porta... (Cesenatoday.it)