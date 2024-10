Salerno, strappa la borsa dalle mani di una passante: arrestato (Di martedì 22 ottobre 2024) Nel corso della notte tra il 20 e il 21 ottobre 2024, a Salerno, i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia, hanno arrestato un uomo per “furto con strappo“, in quanto, lo stesso, secondo la ricostruzione riportata dalla Polizia Giudiziaria operante, si sarebbe impossessato di una borsa, strappandola dalle mani di una passante. Segui ZON.IT su Google News. Zon.it - Salerno, strappa la borsa dalle mani di una passante: arrestato Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Nel corso della notte tra il 20 e il 21 ottobre 2024, a, i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia, hannoun uomo per “furto con strappo“, in quanto, lo stesso, secondo la ricostruzione riportata dalla Polizia Giudiziaria operante, si sarebbe impossessato di unandoladi una. Segui ZON.IT su Google News.

