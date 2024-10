Ruba vestiti e cosmetici al megastore: denunciata una donna (Di martedì 22 ottobre 2024) Ladra seriale ha tentato di rifarsi il guardaroba e di arraffare prodotti per l'igiene personale senza spendere neppure un euro. Dopo un primo furto andato a segno non si è accontentata e al secondo tentativo è stata scoperta e affidata ai carabinieri. I carabinieri della stazione di Mestrino Padovaoggi.it - Ruba vestiti e cosmetici al megastore: denunciata una donna Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ladra seriale ha tentato di rifarsi il guardaroba e di arraffare prodotti per l'igiene personale senza spendere neppure un euro. Dopo un primo furto andato a segno non si è accontentata e al secondo tentativo è stata scoperta e affidata ai carabinieri. I carabinieri della stazione di Mestrino

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sequestrano - aggrediscono e legano un camionista : rubato il suo tir con 40mila euro di vestiti griffati - Notte di terrore per un camionista aggredito in un'area di servizio ad Anagni: in tre lo hanno sequestrato e gli hanno rubato il camion con vestiti griffati dal valore di 40mila euro.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Scoperto un negozio nel centro di Vigevano che vende abiti Zara rubati : sequestrati 15mila vestiti - I vestiti esposti nel negozio del centro di Vigevano (Pavia) erano stati rubati, come hanno dimostrato le numerose placche antitaccheggio rimosse in maniera fraudolenta e ritrovate all'interno del locale. Denunciato per ricettazione il titolare.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Ruba jeans e vestiti per bambini in due negozi : arrestato - Un 34enne di origine nordafricana è stato arrestato dalla polizia per il furto in almeno due negozi del centro di Aversa. Gli agenti del commissariato normanno sono intervenuti in un'attività commerciale dopo che una pattuglia della polizia municipale aveva bloccato il 34enne, segnalato come... (Casertanews.it)