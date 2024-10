Raid vandalico a Ercolano: il sindaco Buonajuto denuncia un attacco inaccettabile (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un Raid vandalico ha recentemente colpito l’attività commerciale di Piero Sabbarese, leader cittadino del partito Azione. L’episodio ha destato un forte clamore, attirando l’attenzione non solo dei media locali, ma anche delle autorità. Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale di ANCI, ha preso una posizione chiara tramite i suoi canali social, denunciando l’accaduto con toni decisivi. L’uso della video sorveglianza è stato enfatizzato come strumento fondamentale per individuare e punire i responsabili di questa azione vile, sottolineando la necessità di ripristinare la sicurezza e la legalità nella comunità. Il Raid vandalico e le sue conseguenze Il Raid ai danni dell’attività di Piero Sabbarese ha avuto luogo durante la notte e ha comportato danni materiali significativi. Gaeta.it - Raid vandalico a Ercolano: il sindaco Buonajuto denuncia un attacco inaccettabile Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Unha recentemente colpito l’attività commerciale di Piero Sabbarese, leader cittadino del partito Azione. L’episodio ha destato un forte clamore, attirando l’attenzione non solo dei media locali, ma anche delle autorità. Cirodie vicepresidente nazionale di ANCI, ha preso una posizione chiara tramite i suoi canali social,ndo l’accaduto con toni decisivi. L’uso della video sorveglianza è stato enfatizzato come strumento fondamentale per individuare e punire i responsabili di questa azione vile, sottolineando la necessità di ripristinare la sicurezza e la legalità nella comunità. Ile le sue conseguenze Ilai danni dell’attività di Piero Sabbarese ha avuto luogo durante la notte e ha comportato danni materiali significativi.

