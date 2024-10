Provoca alla convivente ecchimosi e lesioni interne, arrestato dai carabinieri (Di martedì 22 ottobre 2024) Un episodio di violenza ai danni di una donna è avvenuto nella notte fra sabato 19 e domenica 20. Nella circostanza, i carabinieri della Stazione di Massa Fiscaglia hanno arrestato un uomo di 49 anni, residente in zona. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday I militari sono intervenuti Ferraratoday.it - Provoca alla convivente ecchimosi e lesioni interne, arrestato dai carabinieri Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Un episodio di violenza ai danni di una donna è avvenuto nella notte fra sabato 19 e domenica 20. Nella circostanza, idella Stazione di Massa Fiscaglia hannoun uomo di 49 anni, residente in zona. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday I militari sono intervenuti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Legnano - in ospedale con una pistola a salve - un coltello e una catena : 47enne arrestato dai carabinieri - Legnano (Milano), 22 ottobre 2024 - Si aggirava per l’ospedale di Legnano alla ricerca di non si sa bene chi, ma di certo con intenzioni ben poco pacifiche considerato che in tasca aveva una pistola scacciacani senza tappo rosso, un coltello e una lunga catena. In questo caso, infatti, è apparso subito chiaro che l’uomo non aveva intenzioni pacifiche e aveva già disturbato alcuni utenti in sala ... (Ilgiorno.it)

Al pronto soccorso con una pistola (scacciacani) - aggredisce i carabinieri : arrestato - Quando i carabinieri gli hanno chiesto i documenti, li ha aggrediti. È successo al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano nella serata di lunedì 21 ottobre, nei. . Addosso aveva una pistola scacciacani (senza tappo rosso), un coltello a serramanico e una catena. . . E per lui sono scattate le manette. (Milanotoday.it)

Rapina farmacia armato di martello - arrestato poco dopo dai carabinieri - La fuga del malvivente è durata poco, visto che i carabinieri hanno bloccato, poco lontano dalla farmacia, un giovane che coincideva con la descrizione del rapinatore. Una volta arraffati i soldi, è uscito dai locali ed è fuggito alla guida di un’auto. Il giovane, di origini est europee, è stato sorpreso all’interno di un’auto di colore scuro che si stava aggirando ancora nei paraggi. (Ilrestodelcarlino.it)