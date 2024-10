Premio Monte Carmignano: i vincitori della quinta edizione celebrano la memoria e la riconciliazione (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Premio Monte Carmignano per l’Europa memoria e riconciliazione ha assegnato i suoi prestigiosi riconoscimenti alla quinta edizione, celebrando opere che contribuiscono a preservare la memoria della strage nazista di Caiazzo del 13 ottobre 1943. Questo evento si è svolto a Caiazzo, in provincia di Caserta, il 26 ottobre presso il Teatro “Giuseppe Jovinelli”. Il Premio si propone di promuovere la cultura e la riconciliazione tra i popoli, rispondendo all’attuale esigenza di ricordare il passato attraverso la narrazione storica e la ricerca. Le origini del Premio e il suo significato Il Premio Monte Carmignano per l’Europa memoria e riconciliazione è stato istituito per commemorare le vittime della strage di Caiazzo durante il regime nazista e sotto l’occupazione tedesca. Gaeta.it - Premio Monte Carmignano: i vincitori della quinta edizione celebrano la memoria e la riconciliazione Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ilper l’Europaha assegnato i suoi prestigiosi riconoscimenti alla, celebrando opere che contribuiscono a preservare lastrage nazista di Caiazzo del 13 ottobre 1943. Questo evento si è svolto a Caiazzo, in provincia di Caserta, il 26 ottobre presso il Teatro “Giuseppe Jovinelli”. Ilsi propone di promuovere la cultura e latra i popoli, rispondendo all’attuale esigenza di ricordare il passato attraverso la narrazione storica e la ricerca. Le origini dele il suo significato Ilper l’Europaè stato istituito per commemorare le vittimestrage di Caiazzo durante il regime nazista e sotto l’occupazione tedesca.

