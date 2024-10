Pensioni nel mondo, Italia solo 35esima mentre al top ci sono i Paesi Bassi (Di martedì 22 ottobre 2024) L’Italia si piazza solo al 35° posto nella lista dei migliori sistemi Pensionistici nel mondo. La classifica Global Pension Index 2024, del Mercer Cfa Institute, incorona al primo posto il sistema previdenziale olandese. Lo studio ha comparato 48 modelli a livello globale, che coprono il 65% della popolazione del pianeta. I voti sono stati assegnati secondo 3 direttrici: sostenibilità, adeguatezza e integrità. Chi ha la migliore pensione al mondo Quello Italiano viene presentato come un sistema Pensionistico “che presenta alcune buone caratteristiche ma che comporta anche rischi e/o carenze significative che dovrebbero essere affrontate; senza questi miglioramenti, la sua efficacia e/o sostenibilità a lungo termine può essere messa in discussione”. Quifinanza.it - Pensioni nel mondo, Italia solo 35esima mentre al top ci sono i Paesi Bassi Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L’si piazzaal 35° posto nella lista dei migliori sistemistici nel. La classifica Global Pension Index 2024, del Mercer Cfa Institute, incorona al primo posto il sistema previdenziale olandese. Lo studio ha comparato 48 modelli a livello globale, che coprono il 65% della popolazione del pianeta. I votistati assegnati secondo 3 direttrici: sostenibilità, adeguatezza e integrità. Chi ha la migliore pensione alQuellono viene presentato come un sistemastico “che presenta alcune buone caratteristiche ma che comporta anche rischi e/o carenze significative che dovrebbero essere affrontate; senza questi miglioramenti, la sua efficacia e/o sostenibilità a lungo termine può essere messa in discussione”.

