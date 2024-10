Ilrestodelcarlino.it - Nessuno è al sicuro

(Di martedì 22 ottobre 2024) L'ultima alluvione, che ha colpito brutalmente non solo Bologna, ma anche la Romagna, da Ravenna a Cesenatico, ha nuovamente riportato sotto i riflettori il caso irrisolto della fragilità del territorio. Ma ha anche lanciato un messaggio preciso:è più al. A Bologna, le strade sono diventati fiumi in piena nei posti più impensabili, caricati da piogge eccezionali che in poche ore hanno flagellato la città. Chi pensava che le alluvioni fossero qualcosa di distante, di altro, si sbagliava. Vero, l'emergenza è tornata dove c'è sempre stata (poniamoci comunque la domanda: ma in tutto questo tempo tra una bomba d'acqua e l'altra cosa è stato fatto?), ma si è presentata improvvisa e becera dove non c'era mai stata. Sottopassi allagati, cantine piene d'acqua, quartieri evacuati, alberi caduti sulle strade: chi più ne ha più ne metta.